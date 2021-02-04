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انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بنسبة 38%

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-04T10:57:16+0000
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بنسبة 38%

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الخميس، مع اختتام جلساته للاسبوع الحالي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 38.37 % لتصل الى 53 مليوناً و603 آلاف و849 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيها 86 مليوناً 286 ألف دولار.

وأضاف أن جميع المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم يتم البيع بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 12 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

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