انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من "العملة الخضراء" مع ختام جلساته للأسبوع الحالي، يوم الخميس، لتسجل 204 ملايين دولار امريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 6.85% لتصل إلى 204 ملايين، و218 الفاً و319 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 219 مليوناً و476 الفاً و461 دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 171 مليوناً و818 الفاً و319 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 32 مليوناً و400 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و7 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 13 شركة صرافة، و190 شركة توسط.