سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-30T10:27:15+0000
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من "العملة الخضراء" مع ختام جلساته للأسبوع الحالي، يوم الخميس، لتسجل  204 ملايين دولار امريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 6.85% لتصل إلى 204 ملايين، و218 الفاً و319 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 219 مليوناً و476 الفاً و461 دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 171 مليوناً و818 الفاً و319 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 32 مليوناً و400 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و7 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 13 شركة صرافة، و190 شركة توسط.

related

البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 81 مليون دولار في مزاد العملة

Date: 2021-02-22 08:52:46
البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 81 مليون دولار في مزاد العملة

ارتفاع طفيف في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-21 10:16:09
ارتفاع طفيف في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-07-11 09:58:55
ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل ارتفاعا في مزاد العملة

Date: 2021-03-09 09:09:50
مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل ارتفاعا في مزاد العملة

انخفاض في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-07-06 09:31:56
انخفاض في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

مبيعات المركزي العراقي من الدولار تعاود الارتفاع

Date: 2021-09-26 09:05:24
مبيعات المركزي العراقي من الدولار تعاود الارتفاع

ارتفاع مبيعات البنك المركزي اليوم الاثنين

Date: 2021-01-25 09:01:25
ارتفاع مبيعات البنك المركزي اليوم الاثنين

ارتفعت بنسبة 31%.. البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 38 مليون دولار

Date: 2021-02-15 08:47:34
ارتفعت بنسبة 31%.. البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 38 مليون دولار