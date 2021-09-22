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انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-22T11:15:19+0000
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة، يوم الاربعاء، لتسجل 213 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 6.58% لتصل إلى 213 مليوناً، و698 الفا و484 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيه 228 مليونا و530 الفا و840 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 172 مليوناً و38 الفا و 484 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 41 مليوناً و660 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 33 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 23 شركات صرافة.

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