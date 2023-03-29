انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد العملة، اليوم الأربعاء، لتصل إلى 205 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 205 ملايين و333 الفا و39 دولارا مقارنة بيوم امس الثلاثاء التي بلغت المبيعات فيها 230 مليونا و3 الاف و 162 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وذات السعر لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 156 مليونا و 333 الفا و 39 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 49 مليون دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 12 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 18 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 167 شركة.