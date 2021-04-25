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انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-25T09:44:19+0000
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، اليوم الأحد، لتسجل 182 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان "البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته لتصل الى 182 ملايين و 983 الفاً و721 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، حيث بلغت المبيعات فيها 198 مليوناً و321 ألف دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 163 مليونا و383 الفا و721 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهبت الباقية المتبقية البالغة 19 مليونا و 600 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 32 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و17 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و11 شركة صرافة مشاركة.

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