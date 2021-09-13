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انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-13T09:57:41+0000
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، لتصل إلى 198 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 6.16% لتصل إلى 198 مليوناً، و324 الفا و379 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيه 211 مليونا و575 الفا و690 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 148 مليوناً و544 الفا و 379 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 49 مليوناً و780 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 11 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 18 شركة صرافة.

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