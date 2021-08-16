انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، لتصل إلى 191 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 15.11% لتصل إلى 191 مليوناً، و176 الفا و901 دولار أمريكي، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيه 225 مليونا و443 الفا و321 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 171 مليوناً و266 الفا و901 دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 19 مليوناً و910 الاف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 31 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 7 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 6 شركات صرافة.