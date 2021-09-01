انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء، لتصل إلى 223 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 6.3% لتصل إلى 223 مليوناً، و786 الفا و534 دولارا أمريكيا، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، الذي بلغت المبيعات فيه 238 مليونا و930 الفا و627 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 179 مليوناً و546 الفا و 534 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 44 مليوناً و240 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 36 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و14 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 20 شركة صرافة.