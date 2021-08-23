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انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-23T10:15:01+0000
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الامريكي، اليوم الاثنين، لتصل إلى 230 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 4.17% لتصل إلى 230 مليوناً، و943 الفاً و525 دولاراً أمريكياً، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيه 240 مليوناً و637 الفاً و55 دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 185 مليوناً و453 الفاً و 525 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 45 مليوناً و490 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 38 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 17 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 18 شركة صرافة.

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