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انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-08T09:45:25+0000
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الامريكي، يوم الاربعاء، لتصل إلى 195 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده، اليوم، لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 9.72% لتصل إلى 195 مليوناً، و435 الفاً و363 دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولارٍ واحد، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيه 216 مليوناً و628 الفاً و124 دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 152 مليوناً و155 الفا و 363 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 43 مليوناً و280 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 14 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 20 شركة صرافة.

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