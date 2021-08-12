انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، لتصل إلى 221 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 1.78% لتصل إلى 221 مليوناً، و446 الفا و551 دولارا أمريكيا، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 225 مليونا و485 الفا و324 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 180 مليوناً و36 الفا و551 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 41 مليوناً و410 آلاف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 32 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و8 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 4 شركات صرافة.