انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاربعاء، لتسجل 148 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية انخفاضا بنسبة 22.69% في مبيعاته لتصل الى 148 مليونا و600 ألف دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الثلاثاء حيث بلغت المبيعات 189 مليونا و223 ألفا و450 دولارا.

وذهبت المشتريات البالغة 140 مليونا و850 ألف دولار، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 7 مليونا و750 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، الى أن 28 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و3 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و4 شركة صرافة مشاركة.