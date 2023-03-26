انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد، اليوم الاحد، بنسبة 22% لتصل الى 202 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 202 مليون و134 الفا و715 دولارا بنسبة انخفاض بلغت 22.61%، مقارنة بيوم الخميس الماضي التي بلغت المبيعات فيها 261 مليونا و660 الفا و573 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 141 مليونا و 534 الفا و 715 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 60 مليونا و 600 الف دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 17 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 23 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 137 شركة.