انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار النقدية والحوالات الخارجية في مزاد اليوم الخميس، لتصل الى 61 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي،61 مليونا و649 الفا و886 دولارا، مقارنة بيوم امس الاربعاء التي بلغت فيها المبيعات 84 مليونا و 293 الفا و 274 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي وبواقع 27 مليونا و500 ألف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 34 مليونا و149 الفا و 886 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 11 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 10 مصارف فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 78 شركة.