انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار بنسبة 39%

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الأحد، مع افتتاح جلسات الاسبوع الحالي لتصل الى 32 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 39.62 % لتصل الى32 مليوناً و634 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي حيث بلغت المبيعات فيها 53 مليوناً 603 ألف دولار.

وأضاف أن مبلغ 32 مليون و634 الف دولار من المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، وذهب 100 دولار من المبيعات بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 8 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج وفيما قام مصرف واحد بتلبية الطلبات النقدية.