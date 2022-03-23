انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار، اليوم الأربعاء، لتسجل 212 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار بنسبة 9.79 بالمئة لتصل الى 212 مليونا، و988 الفا، و795 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء التي بلغت المبيعات فيه 235 مليونا، و478 الفا، و795 دولارا.

واضاف مراسلنا ان الحوالات الخارجية بلغت خلال مزاد اليوم 156 مليونا و638 الف دولار، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 56 مليوناً، و350 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 28 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و21 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 287 شركة توسط.