انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، اليوم الخميس، لتسجل 198 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته لتصل الى 198 ملايين و 321 الفاً دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيها 208 مليوناً 244 الفا دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 191 مليونا و111 الفا دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهبت الباقية المتبقية البالغة 7 ملايين و 210 آلاف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 31 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و14 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و7 شركات صرافة مشاركة.