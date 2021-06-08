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انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي إلى 208 ملايين دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-08T09:18:30+0000
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي إلى 208 ملايين دولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة ، اليوم الثلاثاء، لتسجل 208 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية، اليوم، انخفاضاً في مبيعاته لتصل الى 208 ملايين و695 ألفاً و875 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار واحد، مقارنة بيوم امس الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 212 مليونا و169 ألفا و438 دولارا.

وذهبت المشتريات البالغة 165 مليوناً و845 ألفاً و875 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 42 مليوناً و850 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و15 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، اضافة الى مشاركة 24 شركة صرافة .

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