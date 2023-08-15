انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي إلى أقل من 200 مليون دولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي، إلى أقل من 200 مليون دولار في مزاد اليوم الثلاثاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 183 مليونا و 890 الفا و 982 دولارا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) حيث بلغت 153 مليوناً و 220 الفاً و 982 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 30 مليونا و670 الفا على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 17 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 96 شركة.