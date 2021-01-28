انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي بنسبة 7%

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الخميس لتصل الى 103 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 7% لتصل الى 103 ملايين و982 ألف دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيها 111 مليوناً و266 ألف دولار.

وأضاف أن المبيعات التي ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات باعتمادات بلغت 103 ملايين و982 الفاً، فيما تم شراء 100 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 18 مصرفا وشركة توسط واحدة قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، فيما قام مصرف واحد بتلبية طلبات شراء دولار بشكل نقدي.