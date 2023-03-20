انخفاض مبيعات البنك العراقي من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم الاثنين، بنسبة 5.56% لتصل إلى 180 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 180 مليونا و918 الفا و851 دولارا منخفضا بنسبة 5.56% مقارنة بيوم امس الاحد الذي بلغت فيه المبيعات 190 مليونا و863 الفا و245 دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 130 مليونا و 18 الفا و 851 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 50 مليونا و900 ألف دولارا على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 14 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 24 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 157 شركة.