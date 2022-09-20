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انخفاض مبيعات البنك العراقي من الدولار في مزاد العملة بنسبة 10%

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-20T09:59:00+0000
انخفاض مبيعات البنك العراقي من الدولار في مزاد العملة بنسبة 10%

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار خلال المزاد الذي أجراه، اليوم الثلاثاء، بنسبة 10% لتصل الى 235 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 235 مليونا و474 الفا و750 دولارا امريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار منخفضة بنسبة 10% عن يوم امس الاثنين الذي بلغت المبيعات فيه 261 مليونا و 21 الفا و 884 دولارا أمريكيا .

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البالغة 191 مليونا و924 الفا و 750 دولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهبت البقية المتبقية البالغة 43 مليونا و550 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 21 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 221 شركة توسط.

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