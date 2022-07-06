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انخفاض كبير يطرأ على أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-06T08:25:40+0000
انخفاض كبير يطرأ على أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ طرأ "انخفاض كبير" على أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية، اليوم الاربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 363 الف دينار، وسعر شراء 359 الفاً.

وكانت الأسعار قد سجلت صباح أمس الثلاثاء 371 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 323 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 319 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و 335 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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