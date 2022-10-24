انخفاض "كبير ومفاجئ" بأسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل "كبير ومفاجئ"، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، في حين شهدت استقراراً في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 146350 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار يوم امس الاحد 146700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، مبيناً أن سعر صرف الدولار شهد هبوطاً بلغ نحو 400 دينار خلال ساعات في سعر جديد يبدو مفاجئاً لزبائن العملة.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 146000 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 147100 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 147000 دينار.