انخفاض كبير لأسعار الذهب في بغداد واربيل مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان بشكل كبير، اليوم السبت (1 آذار/مارس 2025). .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 592 الف دينار، وسعر الشراء 588 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 562 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 558 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 595 الف دينار 605 آلاف، البيع مثقال الذهب العراقي بين 565 ألفا و575 ألف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 685 ألف دينار، وعيار 22 بيع 628 ألف دينار، وعيار 21 بيع 600 الف دينار وعيار 18 بيع 515 ألف دينار.

هذا و انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد ، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 148500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم الخميس الماضي 148850 دينارا مقابل 100 دولار.