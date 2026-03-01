انخفاض كبير لصادرات العراق النفطية إلى أميركا

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، تسجيلها انخفاضا كبيرا في صادرات العراق النفطية الى الولايات المتحدة خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من عشر دول رئيسية بلغت معدل 6.101 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 101 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ معدل 6 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية إلى أميركا بلغت معدل 160 ألف برميل يوميًا، منخفضة بمقدار 211 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ معدل 371 ألف برميل".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.050 ملايين برميل يوميا، تليها السعودية بمعدل 444 ألف برميل يوميا، ومن المكسيك بمتوسط 414 الف برميل، ومن فنزويلا بمعدل 339 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من كولومبيا بلغت معدل 240 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا و بمعدل بلغ 163 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا معدل 139 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 115 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 36 ألف برميل يوميا.

وتستورد الولايات المتحدة معظم النفط الخام ومشتقاته من هذه الدول الرئيسية العشر، ويقدر استهلاك أمريكا اليومي من النفط حوالي 20 مليون برميل، وتعد بذلك أكبر مستهلك للنفط في العالم.