انخفاض كبير لصادرات العراق النفطية الى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية انخفضت بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 8 دول رئيسية بلغت 5.577 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 42 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.535 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا انخفضت بشكل كبير حيث بلغت معدل 46 ألف برميل يوميا منخفضة بمقدار 182 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 228 ألف برميل يوميا".

كما وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.091 ملايين برميل يوميا، تلتها البرازيل بمعدل 418 ألف برميل يوميا، تلتها المكسيك بمتوسط 308 آلاف برميل يومياً، ومن كولومبيا بمتوسط 227 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من السعودية بلغت بمعدل 203 آلاف برميل يوميا ومن فنزويلا بمعدل 189 ألف برميل يومياً، ومن الاكوادور كانت بمعدل 95 ألف برميل يوميا".