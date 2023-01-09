انخفاض كبير في مبيعات مزاد بيع العملة العراقي من الدولار اليوم

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من عملة الدولار الأمريكي بشكل كبير في مزاد اليوم الاثنين، لتصل الى 45 مليون دولار، بمشاركة 21 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 45 مليونا و169 الفا و559 دولارا مقارنة بيوم امس الاحد الذي بلغت فيها المبيعات 112 مليونا و424 الفا و526 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات النقدية انخفضت بشكل كبير لتصل إلى 29 مليونا و850 الفا دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 15 مليوناً و319 ألفا و 559 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسل شفق نيوز، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 12 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 9 مصارف، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 156 شركة.