انخفاض كبير في مبيعات الدولار النقدية للمصارف العراقية بمزاد العملة

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات الدولار النقدية للمصارف وشركات التوسط مقارنة بالحوالات الخارجية، مع افتتاح جلسات البنك للأسبوع الحالي من يوم الأحد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 219 مليونا و942 الفا و100 دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان نسبة 95% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 208 ملايين و292 الفا و 100 دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 11 مليونا و650 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 67 شركة توسط.