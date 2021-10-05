انخفاض كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بشكل كبير يوم الثلاثاء، لتسجل 160 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 24.53% لتصل إلى 160 مليوناً، و734 الفا دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 212 مليونا و636 الفا و44 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 153 مليوناً و614 الفا دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 7 مليوناً و120 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 29 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 8 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة شركة صرافة واحدة، و56 شركة توسط.