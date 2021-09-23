انخفاض كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة بشكل كبير، اليوم الخميس، لتسجل 188 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 11.74% لتصل إلى 188 مليوناً، و499 الفا و208 دولارات غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 213 مليونا و698 الفا و484 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 171 مليوناً و469 ألفا و 208 دولارات لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 17 مليوناً و30 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 5 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 5 شركات صرافة.