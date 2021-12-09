انخفاض كبير في مبيعات البنك المركزي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الامريكي بشكل كبير اليوم الخميس، لتصل الى 163 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد، اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار بنسبة 18.5% لتصل إلى 163 مليوناً، و501 الف و100 دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 200 مليون و970 الف دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 139 مليوناً و471 الفاً و100 دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 24 مليوناً و30 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 22 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 9 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 119 شركات توسط.