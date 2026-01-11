انخفاض كبير في صادرات نفط العراق إلى أميركا

شفق نيوز - بغداد / أربيل

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، عن انخفاض صادرات العراق النفطية الى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الاميركية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت معدل 5.667 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 1335 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 4.332 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن “صادرات العراق النفطية إلى أميركا بلغت معدل 129 ألف برميل يوميًا، منخفضة بمقدار 228 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ معدل 357 ألف برميل".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.121 ملايين برميل يوميا، تليها السعودية بمعدل 353 ألف برميل يوميا، ومن المكسيك بمتوسط 306 آلاف برميل، ومن كولومبيا بمعدل 209 آلاف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت معدل 168 الف برميل يوميا ومن نيجيريا، و بمعدل بلغ 162 الف برميل يوميا، ومن فنزويلا معدل 120 ألف برميل يوميا، و من ليبيا بمعدل 99 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من الاكوادور".

وتستورد أميركا معظم النفط الخام ومشتقاته من هذه الدول الرئيسية العشر، ويبلغ استهلاك أميركا اليومي من النفط حوالي 20 مليون برميل، وتعد بذلك أكبر مستهلك للنفط في العالم.