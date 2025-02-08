شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن انخفاض كبير في صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأظهر جدول للإدارة، تابعته وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 10 دول رئيسية بلغت 6.050 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 69 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.981 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا تراجعت بشكل كبير لتبلغ 99 الف برميل يوميا منخفضة بمقدار 237 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 336 ألف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.063 ملايين برميل يوميا، تلتها السعودية بمعدل 488 ألف برميل يوميا، تلتها ليبيا بمتوسط 324 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل بمتوسط 254 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من فنزويلا بمعدل 214 ألف برميل يومياً، ومن الإكوادور كانت بمعدل 157 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 152 الف برميل يومياً ومن كولومبيا بمعدل 150 الف برميل يوميا، والمكسيك بمعدل 149 ألف برميل يوميا".