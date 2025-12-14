انخفاض كبير في صادرات العراق النفطية الى أميركا خلال أسبوع

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأحد، عن انخفاض صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت معدل 5.807 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 930 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 4.877 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية إلى أمريكا بلغت معدل 75 ألف برميل يوميًا، منخفضة بمقدار 360 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ معدل 435 ألف برميل يوميًا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.261 ملايين برميل يوميا، تليها المكسبك 360 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمتوسط 256 الف برميل، ومن نيجيريا بمعدل 217 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من السعودية بلغت معدل 212 ألف برميل يوميا، ومن فنزويلا و بمعدل بلغ 193 الف برميل يوميا، ومن كولومبيا معدل 144 ألف برميل يوميا، و من ليبيا بمعدل 89 ألف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد أي كمية من الاكوادور خلال الأسبوع الماضي".

وتستورد أميركا معظم النفط الخام ومشتقاته من هذه الدول الرئيسية العشرة. ويبلغ استهلاك أمريكا اليومي من النفط حوالي 20 مليون برميل، وتعد بذلك أكبر مستهلك للنفط في العالم.