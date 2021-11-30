انخفاض كبير في سعر خام البصرة الخفيف

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 9% في وقت تشهد أسعار النفط تراجعا كبيرا.

وانخفض خام البصرة المصدر لاسيا 7.86 دولارات وبنسبة تغيير بلغ نسبته 9.45% ليصل الى 75.29 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل انخفاضا ايضا بمقدار 4.26 دولارات او ما يعادل 5.65% ليصل الى 71.08 دولارا.

وسجلت خامات منظمة اوبك اسعار مختلفة، حيث سجل خام العربي السعودي 76.10 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 77.45 دولاراً للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 74.65 دولارا، وجيراسول الانغولي 74.24 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 73.52 دولارا".

وتشهد اسعار النفط تراجعا بعد دعوة الولايات المتحدة للدول المستهلكة للنفط بتحرير احتياطاتها لخفض اسعار النفط، واغلاق عدة دول حدودها امام المسافرين، وسط مخاوف من انتشار Omicron الجديد في دول العالم.