انخفاض كبير في سعر خام البصرة الخفيف

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف بشكل كبير، يوم الثلاثاء، متأثرا بانخفاض الخامات الاخرى.

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 69.12 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 8.78%، فيما انخفض خام البصرة الثقيل إلى 68.78 دولاراً للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.27%.

سجل سعر النفط السعودي الخفيف 73.34 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 64.15 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 72.45 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 68.58 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 68.43 دولاراً، وجيراسول الانغولي 68.46 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمية الأربعاء بعد انخفاضها يوم امس لأكثر من 7% ليبلغ خام برنت 68.80 دولاراً، وخام غرب تكساس 66.52 دولاراً للبرميل.