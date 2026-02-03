تراجع كبير في أسعار خام البصرة

شفق نيوز - بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل و المتوسط 5% ، يوم الثلاثاء، مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية .

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 3.26 دولارات بما يعادل 5.11%‎‎ ليصل الى 60.49 دولارا للبرميل، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 3.26 دولارات بما يعادل 4.92% ليصل 62.94 دولارا للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط مع تراجع المخاطر الجيوسياسية مع الاتفاق على بدء المحادثات النووية بين أميركا وإيران والمقررة وفي تركيا، فضلا عن ارتفاع الدولار الأميركي.

وانخفض خام برنت 65.92 دولارا،و خام تكساس الأميركي 61.82 دولارا.