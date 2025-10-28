انخفاض كبير في أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بشكل كبير بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم الثلاثاء( 28 تشرين الأول 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 776 الف دينار، وسعر الشراء 772 الفا، فيما سجلت امس الاثنين 805 آلاف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 746 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 742 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 780 الف دينار و 790 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 750 الفا و 760 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث بلغ عيار 22 بيع 828 ألف دينار، وعيار 21 بيع 790 الفا، وعيار 18 بيع 677 ألف دينار.