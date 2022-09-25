انخفاض كبير في المبيعات النقدية من الدولار للبنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت المبيعات النقدية من الدولار بشكل كبير في مزاد البنك المركزي، اليوم الأحد، فيما ارتفعت الحوالات الخارجية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 200 مليون، و 150 الف دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف انخفضت بشكل كبير من قيمة المبيعات الإجمالية لتصل إلى 10 ملايين و 850 الفاً، فيما ذهبت البقية البالغة 189 مليونا و 300 الف دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 31 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 6 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 71 شركة توسط.