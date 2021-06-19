انخفاض كبير في القيمة والاسهم المتداولة بسوق العراق للأسبوع الماضي

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم السبت، عن انخفاض كبير في القيمة والاسهم بسوق العراق للإسبوع الماضي، مشيراً إلى تداول 15 مليار سهم بقيمة مالية بلغت اكثر من 14 مليار دينار.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 46 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 39 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع، في حين يستمر توقف 18 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف تقرير السوق أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 15 مليار و280 مليون 376 الف سهم بانخفاض بلغ 75‎%‎ قياساً بالاسبوع الذي سبقه بقيمة مالية بلغت 14 مليار و107 مليون دينار بانخفاض بلغ 77% قياساً بالاسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 2726 صفقة"، مشيراً الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 567.76 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 1.38‎%‎ عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى أن "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ 825 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 2.649 مليار دينار من خلال تنفيذ 555 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 353 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 1.367 مليار دينار من خلال تنفيذ 112 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.