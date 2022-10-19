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انخفاض كبير بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-19T07:03:47+0000
انخفاض كبير بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل كبير، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم  147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم أمس الثلاثاء 147600 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع  147300 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء  147200 دينار لكل 100 دولار امريكي.

 

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