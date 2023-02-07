انخفاض كبير بأسعار صرف الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ تستمر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بالانخفاض، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتي في بغداد سجلتا عند الساعة 1.50 بعد ظهر اليوم سعر صرف بلغ 154000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار صباح اليوم قد سجلت 159000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 153000 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان الاسعار انخفضت ايضا حيث سجل البيع 157500 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 157400 دينار.