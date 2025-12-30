انخفاض كبير بأسعار الذهب مع ارتفاع الدولار في بغداد و أربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان في وقت يشهد فيه اسعار صرف الدولار ارتفاعاً ملحوظاً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي و التركي والأوروبي 883 ألف دينار، وسعر الشراء 879 ألفاً، فيما سجلت الأسعار يوم امس الاثنين 905 آلاف دينار .

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 853 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 849 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 885 الفاً، و 895 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 855 ألفاً و 865 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 925 ألف دينار، وعيار 21 بيع 882 الفاً، وعيار 18 بيع 755 ألف دينار.

يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد و في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 144250 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت امس الاثنين 143900 دينار مقابل 100 دينار.