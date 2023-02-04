انخفاض كبير بأسعار الذهب في أسواق بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان بشكل كبير، اليوم السبت، (4 شباط 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 421 الف دينار، وسعر الشراء 417 الف دينار، فيما كانت اسعار الذهب ليوم الخميس الماضي 460 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 391 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 387 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 420 الف دينار و 430 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 390 الفاً و 400 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت انخفاضا كبيرا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 450 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 490 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 435 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 370 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).