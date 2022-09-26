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انخفاض كبير بأسعار الذهب في أسواق بغداد وكوردستان  

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-26T07:56:47+0000
انخفاض كبير بأسعار الذهب في أسواق بغداد وكوردستان  

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 335 الف دينار، وسعر شراء 331 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 338 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 305 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 301 ألف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 335 الف دينار و 345 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 305 آلاف و 315 الف دينار.

فيما شهدت أسعار الذهب اربيل انخفاضا أيضا في أسواقها، حيث بلغ سعر البيع وفق تسعيرة نقابة الصياغ  

مثقال ذهب عيار 24 بـ 387 ألف دينار 

مثقال ذهب عيار 21 بـ 347 ألف دينار 

مثقال ذهب عيار 18 بـ 294 ألف دينار 

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات

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