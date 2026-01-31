انخفاض كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم السبت، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.040 مليون دينار، وسعر الشراء 1.036 مليون، فيما سجلت أسعار يوم الخميس الماضي 1.171 مليون دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.010 مليون دينار، في حين بلغ سعر الشراء 1.006 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.040 مليون دينار، و1.050 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.010 مليون دينار، و1.020 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.130 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.078 مليون، وعيار 18 بيع 925 ألف دينار.