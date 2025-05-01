انخفاض كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 655 ألف دينار، وسعر الشراء 651 ألف دينار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الاثنين.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 625 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 621 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 655 ألف دينار و665 ألفاً، وسعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 625 ألفاً و635 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت استقراراً حيث بلغ عيار 24 سعر بيع 777 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 712 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 680 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع583ألفدينار.