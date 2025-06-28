انخفاض كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/ اربيل

سجلت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، اليوم السبت، انخفاضاً ملحوظاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد من عيار 21 (الخليجي والتركي والأوروبي) بـ652 ألف دينار، وسعر الشراء بـ648 ألف دينار، مقارنة بـ662 ألف دينار يوم الخميس الماضي.

أما سعر المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21، فسجل بيعاً بـ622 ألف دينار، وشراءً بـ618 ألفاً.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 655 ألفاً و666 ألف دينار، فيما تراوح سعر مثقال الذهب العراقي بين 625 ألفاً و635 ألف دينار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الذهب كذلك، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 678 ألف دينار، وعيار 21 بـ 648 ألف دينار، في حين سجل عيار 18 سعر بيع بلغ 555 ألف دينار.