انخفاض كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 561 ألف دينار، وسعر الشراء 557 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 531 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 527 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 565 ألف دينار و575 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 535 ألف دينار و545 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل عيار 24 سعر بيع 657 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 603 آلاف دينار، وعيار 21 سعر بيع 575 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 493 ألف دينار.